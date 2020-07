Juventus, pista a sorpresa per l’attacco: l’assist arriva… dal Manchester City (Di domenica 12 luglio 2020) Potrebbe arrivare dal Manchester City l'assist per il mercato della Juventus. In casa inglese, infatti, si può contare su un reparto avanzato di altissimo livello dove, però, non tutti sono estremamente contenti. Mahrez, Aguero, Sterling e Gabriel Jesus. In quattro, fino ad ora, hanno segnato la bellezza di 82 gol, senza contare l'apporto di giocatori offensivi del calibro di Kevin De Bruyne. Ed è proprio uno di questi giocatori che, in qualche modo, può aiutare la Juventus ad intervenire sul mercato con un colpo ad effetto.Juventus, Aguero ti 'regala'... Gabriel Jesuscaption id="attachment 383443" align="alignnone" width="521" Gabriel Jesus (getty images)/captionCome scrive il Daily Mirror, infatti, Aguero rappresenta il capocannoniere della squadra e nonostante una scadenza ... Leggi su itasportpress

Juventus - non si molla la pista Zaniolo : la Roma chiede 60 milioni Tra i sogni di mercato della Juventus del direttore sportivo Paratici c’è Nicolò Zaniolo , giovane talento della Roma e della nazionale italiana. I bianconeri hanno già fatto un tentativo nella scorsa estate ma senza ...

Tra i sogni di mercato della del direttore sportivo Paratici c’è Nicolò , giovane talento della e della nazionale italiana. I bianconeri hanno già fatto un tentativo nella scorsa estate ma senza ... Juventus - ancora calda la pista Jorginho : Rabiot possibile contropartita Dopo aver ufficializzato lo scambio Arthur-Pjanic, la Juventus non ha intenzione di fermarsi e continua a lavorare per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri con giocatori adatti al suo stile di gioco. Il tecnico in questi primi mesi in ...

Dopo aver ufficializzato lo scambio Arthur-Pjanic, la non ha intenzione di fermarsi e continua a lavorare per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri con giocatori adatti al suo stile di gioco. Il tecnico in questi primi mesi in ... Milinkovic-Savic e il corteggiamento della Juventus : Lotito ha avvertito il centrocampista Quello di Sergej Milinkovic-Savic sarà uno dei nomi più chiacchierati dell'estate. Il centrocampista serbo rappresenta una colonna portante della Lazio e avrà sicuramente numerosi corteggiatori durante la prossima finestra di ...

zazoomblog : Juventus pista a sorpresa per l’attacco: l’assist arriva… dal Manchester City - #Juventus #pista #sorpresa #l’atta… - ItaSportPress : Juventus, pista a sorpresa per l'attacco: l'assist arriva... dal Manchester City - - JgzZebrato : Jovic, attaccante di peso per la Juventus Per sostituire il ‘Pipita’ si è infatti raffreddata, nelle ultime ore, l… - ROI05841958 : RT @claudioruss: Giuntoli a Sky: 'Osimhen? Non abbiamo accordi col Lille e con l'entourage, ma siamo in pista come altri club. Non signific… - vittoriocasale : RT @claudioruss: Giuntoli a Sky: 'Osimhen? Non abbiamo accordi col Lille e con l'entourage, ma siamo in pista come altri club. Non signific… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus pista Juventus, non si molla la pista Zaniolo: la Roma chiede 60 milioni DailyNews 24 Juve-Atalanta 2-2, bianconeri a +8 sulla Lazio. F1: super Pole Hamilton. Leclerc, penalizzato, è 14°

Juventus e Atalanta pareggiano 2-2 a Torino nell' anticipo della 32/a giornata di serie A. I bianconeri allungano a +8 il vantaggio sulla Lazio, seconda in classifica e fermata in casa dal Sassuolo. I ...

Calciomercato Inter: Kanté nuovo obiettivo?

L’ultimo turno di campionato è iniziato ieri, negli anticipi la Lazio ha perso per la terza volta di fila, mentre l’Atalanta ha pareggiato contro la capolista Juventus ... rispunta la pista Vidal, ma ...

Juventus e Atalanta pareggiano 2-2 a Torino nell' anticipo della 32/a giornata di serie A. I bianconeri allungano a +8 il vantaggio sulla Lazio, seconda in classifica e fermata in casa dal Sassuolo. I ...L’ultimo turno di campionato è iniziato ieri, negli anticipi la Lazio ha perso per la terza volta di fila, mentre l’Atalanta ha pareggiato contro la capolista Juventus ... rispunta la pista Vidal, ma ...