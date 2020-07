Juventus, ottime notizie per Sarri: Demiral in gruppo (Di domenica 12 luglio 2020) Merih Demiral è tornato a lavorare in gruppo: il difensore della Juventus si è allenato con la squadra e attende il rientro in campo Merih Demiral è tornato a lavorare in gruppo dopo aver quasi concluso il percorso di riabilitazione dal terribile infortunio patito all’Olimpico di Roma, quando si fece male anche Zaniolo. La Juventus riabbraccia così il difensore turco. Da valutare se sarà impiegato nello scorcio finale di questo campionato oppure il suo rientro in campo sarà da considerarsi rimandato alla prossima stagione. #Juventus ⚪⚫ #Demiral è tornato in gruppo ✅ — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 12, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Infortuni Juventus - ottime notizie da Chiellini e Bentancur : la data del rientro Infortuni Juventus – Giorgio Chiellini è pronto a rientrare in campo. Il centrale, ieri sera, era regolarmente allo stadio in borghese e potrebbe giocare anche nel match della prossima giornata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ...

Mirko799 : RT @valerioj000: Primo anno al Chelsea: Europa League. Primo anno alla Juventus: scudetto. Non male per uno che non vince mai. Poi ci aggiu… - disneymarty : RT @valerioj000: Primo anno al Chelsea: Europa League. Primo anno alla Juventus: scudetto. Non male per uno che non vince mai. Poi ci aggiu… - BiRaskolnikov : RT @valerioj000: Primo anno al Chelsea: Europa League. Primo anno alla Juventus: scudetto. Non male per uno che non vince mai. Poi ci aggiu… - valerioj000 : Primo anno al Chelsea: Europa League. Primo anno alla Juventus: scudetto. Non male per uno che non vince mai. Poi c… - _LoZio : @CucchiRiccardo Complimenti al Milan che ha battuto Roma, Lazio e Juventus in pochi giorni. Credo che abbia ottime… -