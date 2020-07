Juventus, Marco Re lascia il ruolo di Chief Financial Officer: il comunicato (Di domenica 12 luglio 2020) Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato la fine del rapporto lavorativo con Marco Re. Al suo posto Stefano Bertola Nella giornata odierna la Juventus ha comunicato l’interruzione del rapporto con Marco Re, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Al suo posto è stato nominato pro tempore Stefano Bertola, dirigente della società. Di seguito il comunicato ufficiale della società: «Torino, 12 luglio 2020 – Juventus Football Club S.p.A. comunica che il rapporto professionale con il Dott. Marco Re, Chief Financial Officer ... Leggi su calcionews24

