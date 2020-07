Juventus, dalla Continassa buone notizie: Sarri recupera una pedina (Di domenica 12 luglio 2020) Sarri Juventus – La Juventus prepara la prossima sfida di campionato che la vedrà contro il Sassuolo di De Zerbi. I bianconeri dopo il pareggio con l‘Atalanta di ieri sera cercheranno di conquistare i tre punti contro una squadra ostica. buone notizie intanto dalla Continassa: Sarri recupera una pedina fondamentale in difesa. Ecco il comunicato della società. Sarri Juventus: il tecnico recupera una pedina Ecco quanto condiviso attraverso il sito ufficiale Juventus.com: “Domenica mattina fra campo e palestra per il gruppo bianconero, che all’indomani del pareggio di sabato sera contro ... Leggi su juvedipendenza

