Juventus, Bonucci si accontenta: “contro l’Atalanta va bene il pareggio, dovevamo fare questa partita” (Di domenica 12 luglio 2020) Chi si accontenta gode. Leonardo Bonucci non fa drammi dopo il pareggio per 2-2 della sua Juventus contro l’Atalanta, agguantato in pieno recupero grazie al secondo dei due rigori trasformati da Cristiano Ronaldo. Bonucci sottolinea il valore di una straordinaria Atalanta ai microfoni di DAZN e spiega quanto il pareggio sia stato un risultato utile in ottica scudetto: “sempre dura contro di loro, la squadra ha fatto un grande lavoro di sacrificio. Io personalmente ho lavorato non al massimo per un fastidio al flessore, ma era importante il risultato. Stasera ha vinto il gruppo, il pareggio è importante. questa era la partita che dovevamo fare. Portare a casa un punto mantiene a distanza Lazio e ... Leggi su sportfair

Juventus - Bonucci : “Un punto importante che tiene lontane le inseguitrici” “Oggi era importante provare a vincere, ma portare a casa un punto man tiene a distanza la Lazio e la stessa Atalanta. La squadra ha fatto un grande lavoro di sacrificio, lo spirito di gruppo è quello che dobbiamo avere. Stasera quello ...

“Oggi era provare a vincere, ma portare a casa un man a distanza la Lazio e la stessa Atalanta. La squadra ha fatto un grande lavoro di sacrificio, lo spirito di gruppo è quello che dobbiamo avere. Stasera quello ... Juventus - Bonucci : «Vittoria di sacrificio. Atalanta dura» Leonardo Bonucci ha commentato il pareggio conquistato contro l’ Atalanta : le dichiarazioni del difensore della Juventus Leonardo Bonucci , difensore della Juventus , ha commentato ai microfoni di DAZN la partita contro ...

Leonardo ha commentato il pareggio conquistato contro l’ : le dichiarazioni del difensore della Leonardo , difensore della , ha commentato ai microfoni di DAZN la partita contro ... Scambio stellare Juventus-City Leo Bonucci per Gabriel Jesus Manchester City su Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus piace da tempo a Pep Guardiola e dopo i rumors del passato, questa volta l'allenatore catalano sogna di portarlo finalmente in Premier League. Segui su ...

goleador1897 : @bonucci_leo19 Che brutti commenti che si leggono sotto ogni post, giocateci voi a pallone, leoni da tastiera!! For… - CCokina12 : RT @LGWsport: Cartellino giallo per Rebic per aver fatto la furbata sul tocco di mano in Milan Juventus. Ops... var. Rigore per il Milan.… - Nenacolo1 : Vorrei solo sottolineare a tutti i 'professori' che il primo rigore è identico a quello dato contro di noi a favore… - CasatiMattia : Io non capisco cosa ci sia così di bello nel dire sempre ‘soffrire da squadra’, ‘la squadra si vede nei momenti di… - LGWsport : Cartellino giallo per Rebic per aver fatto la furbata sul tocco di mano in Milan Juventus. Ops... var. Rigore per… -