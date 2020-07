Juventus-Atalanta, De Roon cita i Rolling Stones: “Non sempre si ottiene ciò che si merita” (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo il pareggio per 2-2 fra Juventus e Atalanta all’Allianz Stadium, che ha visto i nerazzurri dominare per larghi tratti il match, Marten De Roon ha pubblicato una foto tramite il profilo Instagram per commentare la gara: “Come dicono i Rolling Stones: non puoi sempre ottenere quello che vuoi. Oggi è stato che non si ottiene sempre ciò che si merita. Sono orgoglioso di questa squadra. Continuiamo a crescere e a sorprendere”. Visualizza questo post su Instagram Like The Rolling Stones say: You can’t always get what you want. Today it was You don’t always get what you deserve. So proud of this team, we keep growing and surprising. Un ... Leggi su sportface

