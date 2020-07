Juve, si avvicina Milik. No a Bernardeschi: al Napoli un'altra contropartita (Di domenica 12 luglio 2020) Arek Milik, centravanti del Napoli, rimane in cima alla lista degli obiettivi della Juventus. Secondo Tuttosport, il pressing dei bianconeri è costante. Il calciatore ha un contratto fino al 2021 con il Napoli e con ogni probabilità andrà via. Il rinnovo con il Napoli è lontano, la cessione sembra essere altamente probabile. Gli azzurri infatti hanno già in pugno Osimhen e hanno già acquistato Petagna. La Juventus è in prima fila per Milik ma il centravanti polacco classe '94 piace anche a... Leggi su 90min

Juventus-Atalanta 2-2 : i bianconeri soffrono ma si avvicinano allo scudetto Pur pareggiando all’Allianz Stadium contro una grande Atalanta, la Juve fa un altro passo avanti verso lo scudetto approfittando della sconfitta della Lazio. La Dea domina per tutto il primo tempo che chiude in vantaggio grazie alla rete di ...

Colpaccio Milan! I rossoneri schiantano la Lazio all'Olimpico e avvicinano lo Scudetto alla Juventus Il big match che chiude il sabato e che può essere uno spartiacque per la corsa Scudetto, Lazio-Milan. La squadra di Simone Inzaghi, infatti, data la vittoria nel pomeriggio della Juventus nel derby della Mole, è obbligata a vincere ...

