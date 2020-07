Juve, Ronaldo inarrestabile. Disavventura per Brozovic (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA - Per Cristiano Ronaldo numeri da record in questo 2020 con la Juventus . Marcelo Brozovic , il 27enne croato centrocampista dell'Inter , è stato bloccato dai carabinieri per essere passato con ... Leggi su corrieredellosport

FOXSoccer : 16' Juve 0-1 Atalanta (Zapata) 55' Juve 1-1 Atalanta (Ronaldo) 80' Juve 1-2 Atalanta (Malinovsky) 90' Juve 2-2 Atal… - Atalanta_BC : #JuveAtalanta | 2-2 | 86' ? Ancora Ronaldo, ancora su rigore, nuovo pareggio della Juve. ? Ronaldo scores another… - Atalanta_BC : #JuveAtalanta | 1-1 | 55' ? Cristiano Ronaldo dal dischetto, pareggio della Juve. ? Cristiano Ronaldo scores the p… - zornik82 : RT @premudy: peccato, con tre rigori Ronaldo si poteva portare l'arbitro a casa. #juve #Atalanta - edizionislam : La storia della #Juventus nelle competizioni internazionali, dalle origini alla prima stagione con Cristiano Ronald… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Ronaldo Ronaldo fa la storia della Juve: record e messaggio alla squadra Virgilio Sport Juventus-Atalanta 2-2. Ronaldo doppietta di rigore

Juve, Ronaldo inarrestabile. Disavventura per Brozovic VIDEO

