Jorginho, l’agente: “La Juventus non mi ha chiamato ma… Champions? Spero in Chelsea-Napoli” (Di domenica 12 luglio 2020) Torna a parlare Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea Jorginho. Lo fa dopo le recenti dichiarazioni sul futuro del proprio assistito, sempre al centro di tanti rumors che lo vorrebbero nel mirino della Juventus e non solo.Jorginho: tra futuro e la Champions Leaguecaption id="attachment 863439" align="alignnone" width="603" Jorginho (getty images)/caption"Il Chelsea deve rimontare 3 gol al Bayern Monaco e questo sarà difficile", ha esordito Joao Santos ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. "Però tutto è possibile e aspetto magari un Chelsea-Napoli. Ci Spero. Con Gattuso il Napoli sta facendo bene, ha vinto una coppa ed è un peccato sia lontana dalla qualificazione in ... Leggi su itasportpress

Juventus – Jorginho - l’affare può andare in porto. Le parole dell’agente Napoli poi Chelsea. Jorginho è da sempre uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri. Il centrocampista brasiliano è da tempo nel mirino della Juventus , ma prima bisognerà convincere il Chelsea con un'offerta adeguata. Inoltre anche ...

Napoli poi Chelsea. è da sempre uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri. Il centrocampista brasiliano è da tempo nel mirino della , ma prima bisognerà convincere il Chelsea con un'offerta adeguata. Inoltre anche ... L’agente di Jorginho : “Nessun contatto con la Juve” Joao Santos, l’agente di Jorginho , è intervenuto in diretta a radio Kiss Kiss Napoli “Il Chelsea deve rimontare 3 gol al Bayern e sarà difficile. Però tutto è possibile, aspetto e spero in un ...

Joao Santos, l’agente di , è intervenuto in diretta a radio Kiss Kiss Napoli “Il Chelsea deve rimontare 3 gol al Bayern e sarà difficile. Però tutto è possibile, aspetto e spero in un ... Juventus - parla l’agente di Jorginho : “Conosco bene Paratici - però…” Jorginho Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano in Premier League e stando alle ultime indiscrezioni l’obiettivo primario di Paratici sarebbe Jorginho. Il ...

ItaSportPress : Jorginho, l'agente: 'La Juventus non mi ha chiamato ma... Champions? Spero in Chelsea-Napoli' -… - CalcioNapoli24 : - infoitsport : Jorginho e il ritorno in Italia, l'agente fa chiarezza e tira in ballo anche il Napoli - infoitsport : Calciomercato Juventus, futuro Jorginho: l’agente esce allo scoperto - infoitsport : L’agente di Jorginho apre alla Juventus -