Italia, Terrificante Boato: popolazione terrorizzata (Di domenica 12 luglio 2020) Un ordigno bellico risalente alla seconda Guerra mondiale è esploso questa notte a Tor San Lorenzo in località Campo di Carne al confine tra Ardea e Aprilia. E' successo alle 2:30 mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia stavano intervenendo per spegnere e bonificare l'area colpita da un incendio di sterpaglie. All'improvviso, durante le operazioni è esploso l'ordigno a pochi metri di distanza dal personale dei vigili del fuoco. La deflagrazione ha riguardato un ordigno bellico, una mina della seconda Guerra Mondiale che per fortuna non ha causato grossi danni ma ha spaventato operatori e vicinato. A quanto pare, la carica esplosiva, ancora attiva, a contatto con il calore delle fiamme si è attivata ed è esplosa. (Continua...) In relazione all’intervento di questa notte ad Ardea , la Fns Cisl rivendica la ... Leggi su howtodofor

"Meglio un'italiana islamica che...". Silvia Romano - la battuta terrificante : "Ma quanto sei idiota?" - Salvini a valanga "Ma quanto è idiota questo post?", scrive Matteo Salvini rilanciando la porcheria scritta sui social, appunto, da tal Giuseppe Galantino. Quest'ultimo, infatti, ha pensato bene di esprimere la sua "fine" idea sulla liberazione di Silvia ...

VailatiSergio : RT @adrianobusolin: Rissa terrificante tra bengalesi, il video-choc con cui Salvini disintegra il Pd: immagini forti - adrianobusolin : RT @adrianobusolin: Rissa terrificante tra bengalesi, il video-choc con cui Salvini disintegra il Pd: immagini forti - SemperAdamantes : RT @adrianobusolin: Rissa terrificante tra bengalesi, il video-choc con cui Salvini disintegra il Pd: immagini forti - adrianobusolin : Rissa terrificante tra bengalesi, il video-choc con cui Salvini disintegra il Pd: immagini forti - ES1670 : Il dato è terrificante se si considera che la Spagna ha circa 14 milioni in meno di popolazione #sorpassi #spagna… -