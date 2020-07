Iran, Coronavirus tra gli ospiti del matrimonio: morti i genitori degli sposi (Di domenica 12 luglio 2020) Un matrimonio finito in tragedia, in Iran: i genitori di entrambi gli sposi sono morti a causa del Coronavirus, contagiati dagli ospiti presenti alla festa. Il presidente Iraniano Hassan Rouhani ha annunciato lo stop temporaneo di ogni celebrazione nel Paese. A seguito dell’ultimo focolaio di Coronavirus scoppiato a un matrimonio in Iran, sono morti i … L'articolo Iran, Coronavirus tra gli ospiti del matrimonio: morti i genitori degli sposi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un matrimonio trasformatosi in tragedia, in Iran: i genitori di entrambi gli sposi sono morti a causa del coronavirus, contagiati dagli ospiti presenti alla festa. Il presidente iraniano Hassan Rouhan ...

