Intesa Sanpaolo, Micillo “Il nostro aiuto alla filiera Italia” (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che questa operazione rappresenti un’opportunità perchè la nuova area nasce per rafforzare sia in Italia sia all’estero l’offerta di prodotti e la relazione con la clientela, in piena continuità con le linee guida strategiche”.Così, in un’intervista a Milano Finanza, Mauro Micillo, responsabile della nuova divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, attiva dal prossimo 20 luglio con l’incorporazione di Banca Imi nella casa madre. “La fusione sarà un acceleratore per gli obiettivi della divisione Imi Cib, inclusi quelli legati alla componente internazionale. Il peso dei ricavi generato dalla clientela internazionale è cresciuto nei sei anni dal 35 a ... Leggi su ildenaro

BRESCIA - ’’Non vogliamo e non è nostro interesse valutare la congruità economica dell’operazione: questo spetterà ai soci. Siamo, però, uno degli stakeholder del territorio e abbiamo, ovviamente, a c ...

