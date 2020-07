Inter-Torino, Longo alla vigilia: “Vogliamo fare dei punti a San Siro. Cinque cambi? Solo se c’è necessità” (Di domenica 12 luglio 2020) Moreno Longo alla vigilia di Inter-Torino, match della trentaduesima giornata di Serie A Giornata di vigilia per il Torino di Moreno Longo che domani affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ nella tredicesima giornata del girone di ritorno della Serie A. alla vigilia del match l’allenatore dei granata ha presentato così la sfida con i nerazzurri. “Affrontiamo una grandissima squadra, con grandi giocatori e un grandissimo allenatore. Ci confronteremo con una big, vogliamo fare una grande prestazione per uscire con dei punti da San Siro. Sono forti sui cross, nelle ultime 9 partite ha ... Leggi su intermagazine

