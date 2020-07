Inter-Torino, l'arbitro della sfida di San Siro: i dettagli sulla designazione (Di domenica 12 luglio 2020) La trentaduesima giornata di Serie A avrà il suo epilogo nella sfida tra Inter e Torino, in programma domani sera a San Siro. Hellas Verona v FC Internazionale - Serie A I nerazzurri di Conte cercheranno di agganciare il secondo posto in classifica e di allontanare critiche e voci sul futuro, intanto sono state rese note le designazioni per la sfida contro i granata. L'arbitro sarà Davide Massa, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Di Iorio. Minelli sarà il quarto uomo mentre Alassio e... Leggi su 90min

Cagliari-Lecce, Fiorentina-Verona, Parma-Bologna, Udinese-Samp: dalle 19,30 Le Dirette

CAGLIARI-LECCE L'ultima in A tra Cagliari e Lecce in Sardegna è del 26 febbraio 2012, quando i salentini s'imposero 1-2 grazie a Muriel e Bertolacci dopo il momentaneo pareggio di Larrivey; nella stor ...

