Inter, guai per Brozovic: possibili provvedimenti dopo il ritiro della patente (Di domenica 12 luglio 2020) possibili guai in vista per Marcelo Brozovic. Al centrocampista croato dell'Inter nella notte tra venerdì e sabato è stata ritirata la patente dai Carabinieri in pieno centro a Milano e questa bravata potrebbe costargli caro. Brozovic stava girando per le strade del centro di Milano a bordo della sua macchina ma a un incrocio non ha rispettato il semaforo ed è stato immediatamente fermato dalle forze dell'ordine: il giocatore si è sottoposto ad un alcol test che è risultato leggermente oltre i... Leggi su 90min

Sport_Mediaset : #Inter, guai per #Brozovic: passa con il rosso, alcoltest positivo e patente ritirata. #SportMediaset - monella70 : RT @antoruotolo: Altri guai in casa Inter. Dopo #Brozovic che passa col rosso e risulta positivo all'alcol test Venerdì sera con un valore… - GiuliaOrsini7 : RT @antoruotolo: Altri guai in casa Inter. Dopo #Brozovic che passa col rosso e risulta positivo all'alcol test Venerdì sera con un valore… - PietroPecchioni : RT @antoruotolo: Altri guai in casa Inter. Dopo #Brozovic che passa col rosso e risulta positivo all'alcol test Venerdì sera con un valore… - GiuseppeBiond14 : RT @antoruotolo: Altri guai in casa Inter. Dopo #Brozovic che passa col rosso e risulta positivo all'alcol test Venerdì sera con un valore… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter guai Inter, guai per Brozovic: alcoltest positivo e patente ritirata TGCOM Inter, guai fisici per Vecino: nuova infiammazione al ginocchio, salterà il Torino

L’Inter non naviga esattamente in acque tranquille, in quanto la prima stagione nerazzurra firmata Antonio Conte non ha entusiasmato tifosi e proprietà, arrivati alla fase conclusiva della Serie A 201 ...

Inter, Brozovic nei guai: patente ritirata e positivo all'alcoltest

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il croato è stato fermato dai Carabinieri dopo essere passato col rosso ad un semaforo. Oltre agli scarsi risultati ottenuti in campo, l'Inter deve fare i ...

L’Inter non naviga esattamente in acque tranquille, in quanto la prima stagione nerazzurra firmata Antonio Conte non ha entusiasmato tifosi e proprietà, arrivati alla fase conclusiva della Serie A 201 ...Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il croato è stato fermato dai Carabinieri dopo essere passato col rosso ad un semaforo. Oltre agli scarsi risultati ottenuti in campo, l'Inter deve fare i ...