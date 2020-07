Inter, guai fisici per Vecino: nuova infiammazione al ginocchio, salterà il Torino (Di domenica 12 luglio 2020) L’Inter non naviga esattamente in acque tranquille, in quanto la prima stagione nerazzurra firmata Antonio Conte non ha entusiasmato tifosi e proprietà, arrivati alla fase conclusiva della Serie A 2019/2020. La recente bravata di Marcelo Brozovic, privato della sua patente di guida per aver recentemente infranto alcune regole stradali, ha infiammato ulteriormente una situazione che rischia di sfuggire dalle mani del tecnico pugliese. A peggiorare il tutto vi è la notizia di un infortunio accusato da Matias Vecino, già per lungo tempo ai box nel corso di questa annata sportiva, causato da una nuova infiammazione al ginocchio destro. L’ex Fiorentina salterà certamente la sfida in programma contro il Torino, la quale andrà in scena ... Leggi su sportface

A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, l'episodio sarebbe successo la notte fra venerdì e sabato mentre Brozovic era alla guida della sua Rolls Royce in zona Porta Genova. E' stato sottopos ...

Marcelo Brozovic non sta vivendo uno dei migliori momenti in questa parte di stagione. Il suo rendimento non è ottimo ultimamente, condizionato anche da qualche problema fisico. Questa volta però i pr ...

