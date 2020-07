Infortunio Griezmann: lesione al quadricipite, Napoli a rischio (Di domenica 12 luglio 2020) Infortunio Griezmann: brutte notizie per il Barcellona. L’attaccante francese ha rimediato una lesione al quadricipite Brutte notizie per il Barcellona e per Quique Setien. Antoine Griezmann ha rimediato una lesione muscolare al quadricipite della gamba destra. È quindi fortemente in dubbio il suo impiego per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. «Gli esami di questa mattina hanno evidenziato che Antoine Griezmann soffre di una lesione al quadricipite della gamba destra. L’evoluzione dell’Infortunio determinerà la sua disponibilità». ❗ÚLTIMA HORA Las pruebas realizadas esta ... Leggi su calcionews24

