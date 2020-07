Incendio alla Chiesa S. Maria Madre del Risorto di Melito di Napoli (Di domenica 12 luglio 2020) Caos e trambusto a Melito di Napoli, una delle chiese principali andata in fiamme. Erano le 17:30 circa quando al Corso Europa il fumo si espandeva per le strade che collegano Melito a Giugliano e al doppio senso. Il forte impatto visivo e soffocante attirava spettatori e curiosi. Pare che la Chiesa di Santa Maria … Leggi su periodicodaily

