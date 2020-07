In Serbia è di nuovo emergenza Coronavirus: aumentano i contagi e scoppiano le proteste – L’analisi dell’esperto (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo i gilet arancioni e le manifestazioni anti-lockdown andate in scena in Spagna, in Germania e nel Regno Unito durante la Fase 1, ai margini dell’Europa si sono verificate nuove manifestazioni di massa in cui sono state violate le restrizioni introdotte per contenere il Coronavirus, le più grandi e violente viste finora. Succede a Belgrado, in Serbia, dove durante la settimana hanno avuto luogo varie proteste, brutalmente represse dalla polizia. A scatenarle martedì è stato l’annuncio da parte del premier Aleksandar Vučić del ripristino del lockdown – inizialmente soltanto per Belgrado, ma con l’obiettivo di estenderlo al resto del Paese – durante il weekend, dopo che un aumento dei contagi ha messo nuovamente in ginocchio le terapie intensive. I ... Leggi su open.online

Belgrado - proteste contro il nuovo lockdown in Serbia. Roghi e scontri con la polizia Notte di scontri a Belgrado . La polizia serba ha riferito che 23 persone sono state arrestate e decine di agenti di polizia e manifestanti sono rimasti feriti negli scontri scoppiati dopo l’annuncio del ritorno delle misure di blocco contro il ...

Coronavirus - come è nato il nuovo focolaio : la cena in Serbia - il no al ricovero e all'isolamento L'R0 in Veneto è risalito a 1,63 da 0,43 ma su scala così microscopica, "il dato non ha nessun significato" dice Crisanti...

