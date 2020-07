“In mutande!”. Reazione a catena, Marco Liorni lascia tutti senza parole: cosa è successo (Di domenica 12 luglio 2020) Una gran bella puntata quella di sabato 11 luglio 2020, quella di Reazione a catena: in effetti come sempre. tutti i giorni, Marco Liorni ha fatto compagnia ai telespettatori di Rai1 all’ora di cena, in onda dallo studio Rai di Napoli. E anche stasera a seguire la puntata di Reazione a catena sono stati 32 spettatori speciali, collegati con Marco Liorni tramite skype, i cui volti sono stati proiettati, per tutta la durata della trasmissione, su una parete dello studio. Con loro Marco ha fatto una gag all’inizio della puntata, chiedendo scherzosamente: “Non è che siete in mutande…?”. Ha quindi chiesto ad uno di loro di alzarsi e auto-inquadrarsi per intero, commentando quindi: ... Leggi su caffeinamagazine

