In Campania ci sono più pensionati che lavoratori (Di domenica 12 luglio 2020) Nelle regioni del Sud Italia, ci sono più pensioni che stipendi. Si evince da uno studio della Cgia di Mestre i cui risultati sono sul Corriere del Mezzogiorno. Lo squilibrio è stato aumentato dall’emergenza Covid. Nella provincia di Napoli, in particolare, ci sono 885.000 pensionati a fronte di 824.000 occupati (-61000): è la realtà metropolitana peggio posizionata in Italia, al netto di Lecce (-108.000), Messina (-84000) e Palermo (-71000). La provincia di Benevento ha un saldo negativo di -37000 occupati, quella di Salerno -18000,di Avellino -9 e Caserta -6000. Se analizziamo il dato regionale, il saldo negativo della Campania è di -132.000, con 1.796.000 pensionati a fronte di 1.664.000 occupati. La Puglia si piazza a -235.000, la Calabria a ... Leggi su ilnapolista

