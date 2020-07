Il video dello scontro tra le Ferrari al Gp di Stiria (Di domenica 12 luglio 2020) Un Gp da dimenticare: da subito, con lo scontro tra le Ferrari di Vettel e Leclerc. Entrambi i piloti sono stati costretti a ritirarsi. Leclerc ha cercato di superare il suo compagno di squadra all’interno, ma non c’era abbastanza spazio per entrambi. Lo scontro tra la sua gomma posteriore e l’ala posteriore di Vettel è stato inevitabile. Leclerc ha subito preso la corsia dei box per cercare di risolvere la situazione e ha ripreso la gara. Per poco però. Mentre Vettel si è ritirato perchè la sua auto era troppo danneggiata, Leclerc ha inutilmente provato a continuare aggorgendosi di non poter gareggiare con un’auto cosi danneggiata. Risultato dello scontro tra le Ferrari: entrambe le Ferrari ferme dopo 3 ... Leggi su sport.periodicodaily

Il video di Giuseppe Conte che parla della proroga dello Stato di Emergenza In questo video tratto dalla sua pagina facebook in cui parla a Venezia a margine del primo test di sollevamento del Mose, Giuseppe Conte conferma che il governo prorogherà lo Stato di Emergenza inaugurato all’inizio ...

In questo tratto dalla sua pagina facebook in cui a Venezia a margine del primo test di sollevamento del Mose, conferma che il governo prorogherà lo di inaugurato all’inizio ... Perde il volo per 10 minuti e si “sfoga” con un membro dello staff – VIDEO La passeggera si è recata al gate d’imbarco sbagliato e ha perso il volo per 10 minuti . È stata portata alla stazione di polizia e si è rotolata sul pavimento quando le è stato detto che il rimborso del biglietto le ...

La passeggera si è recata al gate d’imbarco sbagliato e ha perso il per 10 . È stata portata alla stazione di polizia e si è rotolata sul pavimento quando le è stato detto che il rimborso del biglietto le ... Milan-Juventus - frittata Romagnoli-Kjaer : Ronaldo non perdona - il gol dello 0-2 (VIDEO) Uno-due terribile della Juventus. Nell’anticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 i ragazzi di Maurizio Sarri mettono quasi al tappeto il Milan grazie al raddoppio di Cristiano Ronaldo con la complicità ...

matteosalvinimi : ...dal primo gennaio 2019 al 10 luglio 2019, contro gli 8.087 dello stesso periodo di quest’anno. Qui l’unica emer… - regionetoscana : All'Isola d'#Elba tornano le #balene! Le immagini dello straordinario avvistamento del più grande mammifero marino… - TgrRaiPuglia : Cerimonia a #Bari in ricordo delle vittime dello scontro dei treni. @Antonio_Decaro: 'Oggi sono cambiate le normati… - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: ...dal primo gennaio 2019 al 10 luglio 2019, contro gli 8.087 dello stesso periodo di quest’anno. Qui l’unica emergen… - Gianmarco210 : RT @Carlo_bis: Matteo Gracis sputtana i media mainstream che hanno rilanciato la fakenews dei nuovi contagi all'ospdale di #Cremona !!! Mam… -

Ultime Notizie dalla rete : video dello La proroga dello stato di emergenza? Indispensabile. Lo dice il ministro dell’Università Manfredi [VIDEO] Orizzonte Scuola Insulta tifoso Napoli: il team manager dell'Atalanta si scusa

Mirco Moioli si è pubbicamente scusato per "l'espressione usata nei confronti dello pseudo tifoso ... provocato Gasperini con una frase accusatoria sullo ‘scansarsi’. Il video è diventato presto ...

Gasperini sull’insulto al tifoso del Napoli: «Non è un problema mio, vedrete quando verrà fuori chi è»

«Non è un problema mio. Ma nemmeno dell’Atalanta»: queste le parole dell’allenatore dell’Atalanata, Gian Piero Gasperini, in riferimento al video dell’insulto dello staff dell’Atalanta a un tifoso del ...

Mirco Moioli si è pubbicamente scusato per "l'espressione usata nei confronti dello pseudo tifoso ... provocato Gasperini con una frase accusatoria sullo ‘scansarsi’. Il video è diventato presto ...«Non è un problema mio. Ma nemmeno dell’Atalanta»: queste le parole dell’allenatore dell’Atalanata, Gian Piero Gasperini, in riferimento al video dell’insulto dello staff dell’Atalanta a un tifoso del ...