Il primo Mondiale della storia | la vittoria dell’Uruguay e il mistero sulla finale terzo-quarto posto

13 luglio 1930. Una data storica per il calcio, Ebbe inizio, infatti, il primo Mondiale della storia. Si giocò in Uruguay e fu proprio la Celeste a portare a casa la prima Coppa Rimet. Vi presero parte 13 squadre, non l'Italia. Si iniziò con Francia-Messico e Stati Uniti-Belgio, giocate in contemporanea. I Blues vinsero 4-1, gli americani 3-0. Formula inedita: un girone da 4 squadre e 3 composti da 3 formazioni. La prima di ogni gruppo si qualificò, andando a disputare le semifinali. Passarono Argentina, Uruguay, Jugoslavia e Stati Uniti. Le due semifinali furono a senso unico. Da una parte l'Argentina spazzò via gli Usa con un perentorio 6-1, stesso punteggio dall'altra parte tra Uruguay e Jugoslavia. Un alone di mistero avvolge, però, la ...

