Il prestito per Alitalia prolungato (Di domenica 12 luglio 2020) Il governo ha prolungato fino a fine anno il prestito di Alitalia, postdatando così la restituzione dei 400 milioni di euro ottenuti l’anno scorso dalla compagnia a in attesa della partenza della nuova società che sarà ricapitalizzata con i 3 miliardi di euro stanziati sempre dal governo nel decreto Cura-Italia. Spiega oggi Il Messaggero: Senza la norma inserita nel decreto semplificazioni, Alitalia avrebbe dovuto rimborsare il governo entro la fine del mese. Ma il salvagente lanciato alla compagnia di bandiera non è l’unica novità nell’ultimo minuto inserita nel provvedimento che sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Gli articoli del decreto semplificazioni sono saliti a 65. Tra le norme inserite prima ... Leggi su nextquotidiano

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Smalling resta a Roma! ?? Accordo vicino tra #Roma e #ManUtd per il difensore inglese. Presti… - geokawa : RT @distefanoTW: Che infamia, che vergogna dobbiamo sopportare noi italiani. Un Presidente del Consiglio che va in giro per l’Europa con il… - kupaleon : RT @NicoSchira: Tutto confermato! Antonio #Conte vuole 6-7 innesti di livello per rendere l’#Inter ad altezza Juve come organico in chiave… - _Alessandria_ : RT @distefanoTW: Che infamia, che vergogna dobbiamo sopportare noi italiani. Un Presidente del Consiglio che va in giro per l’Europa con il… - Comemigirano : Ora è chiaro a che vi serviva il prestito di 2.5mil a fondo perduto... vi ricomprate le copie per far vedere quant… -

Ultime Notizie dalla rete : prestito per Calcola la rata del prestito online La Gazzetta di Lucca Il prestito per Alitalia prolungato

Il governo ha prolungato fino a fine anno il prestito di Alitalia, postdatando così la restituzione dei 400 milioni di euro ottenuti l’anno scorso dalla compagnia a in attesa della partenza della nuov ...

Famiglia in difficoltà, il padre: "Attendo la cassa integrazione con 6 figli da sfamare"

La famiglia intanto aspetta. "Il dipendente, inoltre, ha beneficiato per il mese di maggio della possibilità offerta da Elior di accedere al Prestito Garantito da rate di tredicesima e quattordicesima ...

Il governo ha prolungato fino a fine anno il prestito di Alitalia, postdatando così la restituzione dei 400 milioni di euro ottenuti l’anno scorso dalla compagnia a in attesa della partenza della nuov ...La famiglia intanto aspetta. "Il dipendente, inoltre, ha beneficiato per il mese di maggio della possibilità offerta da Elior di accedere al Prestito Garantito da rate di tredicesima e quattordicesima ...