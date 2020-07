Il piano Usa per il petrolio libico: “Zona franca per proteggere i pozzi” (Di domenica 12 luglio 2020) Washington vuole demilitarizzare il Golfo della Sirte. Il governo di Sarraj apre. I timori di Haftar di perdere il controllo Leggi su lastampa

La trattativa è appesa a un filo, estremamente esile. Da casa Benetton nessuna illusione sull’esito del confronto con il governo sulla partita Autostrade per l’Italia (Aspi). Nessuna illusione, perché ...

Il piano Usa per il petrolio libico: “Zona franca per proteggere i pozzi”

Demilitarizzare la mezzaluna petrolifera libica. È questo il piano sul quale gli Stati Uniti puntano per riportare alla normalità la produzione di oro nero nel Paese nordafricano, dopo la chiusura dei ...

