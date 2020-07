Il Papa prende posizione sulla trasformazione di Santa Sofia in moschea: «Sono molto, molto addolorato» (Di domenica 12 luglio 2020) «addolorato per Santa Sofia». Sono queste le parole con cui Papa Francesco interviene per la prima volta nel dibattito sulla trasformazione in moschea voluta dal presidente turco Recep Tayyip Erdoğan. Durante l’Angelus in piazza S. Pietro, ha detto: «Il pensiero va a Istanbul, penso a Santa Sofia. Sono molto, molto addolorato». Quella di Papa Francesco è stata la prima posizione ufficiale del Vaticano. Nei giorni scorsi altre voci del mondo cristiano avevano condannato il gesto di Erdoğan, come il patriarca di Costantinopoli ... Leggi su open.online

Tx210584 : @usato_di_sicuro @lorelor44877299 @TerreImpervie Io non ho bloccato nessuno. Voi si. Per me chi se la prende non so… - Open_gol : Santa Sofia non era più una moschea dal 1935, anno in cui il presidente turco Mustafa Kemal Atatürk decise di trasf… - ysabarmar : RT @Turismoromaweb: Scendendo per via delle Tre Pile verso piazza del Campidoglio... La strada prende nome dalle tre pentole, in romanesco… - Mirco02462083 : @bianca52739494 @Parampampolo76 @GassmanGassmann Figlio di papà altrimenti saresti un morto di fame, ultimamente ha… - LennaPerel : RT @Turismoromaweb: Scendendo per via delle Tre Pile verso piazza del Campidoglio... La strada prende nome dalle tre pentole, in romanesco… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa prende Il Papa prende posizione sulla trasformazione di Santa Sofia in moschea: «Sono molto, molto addolorato» Open L’indagine di famiglia e il duplice omicidio smontato dopo 80 anni

Un’indagine di famiglia. Lungo (e lunga) tre generazioni. Dal 1937 e Addis Abeba. Tre generazioni: il colonnello dei carabinieri Antonio Di Dato, e suo figlio Cesare, splendido 88enne, già generale de ...

Turchia, Santa Sofia torna una moschea. Papa Francesco: "Molto addolorato"

Papa Francesco si è detto «molto addolorato» per la decisione del governo turco di far tornare moschea Santa Sofia, a Istanbul. Il Pontefice, per prendere posizione sulla questione, ha atteso la fine ...

Un’indagine di famiglia. Lungo (e lunga) tre generazioni. Dal 1937 e Addis Abeba. Tre generazioni: il colonnello dei carabinieri Antonio Di Dato, e suo figlio Cesare, splendido 88enne, già generale de ...Papa Francesco si è detto «molto addolorato» per la decisione del governo turco di far tornare moschea Santa Sofia, a Istanbul. Il Pontefice, per prendere posizione sulla questione, ha atteso la fine ...