Il Papa: «Molto addolorato per Santa Sofia che diventa moschea a Istanbul» (Di domenica 12 luglio 2020) Francesco esprime a braccio la sua sofferenza per la decisione del governo turco e resta in silenzio durante l’appuntamento dell’Angelus in piazza San Pietro Leggi su corriere

Papa Francesco rompe il silenzio : «Penso a Santa Sofia - sono molto addolorato» Città del Vaticano - «Penso a Santa Sofia e sono molto addolorato». Papa Francesco rompe a sorpresa e condanna la decisione della Turchia di trasformare in moschea Aghia Sophia, un...

