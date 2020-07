Il nuovo mosaico scoperto nel parco sommerso di Baia, a Pozzuoli (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - Orazio sosteneva che "nessun golfo del mondo risplende più di essa", e se qui avevano la villa delle vacanze personaggi del calibro di Giulio Cesare, Pompeo Magno, Marco Antonio, nonché il poeta Lucullo e Cicerone, c'è da esserne sicuri. Parliamo di Baia, nel golfo di Pozzuoli, luogo di villeggiatura d'elite ai tempi dell'Impero Romano e ora centro archeologico tra i più belli e suggestivi al mondo. A pochi metri dalla riva, giace una vera e propria città sommersa, in quello che era il Lacus Baianus: ad una profondità di nemmeno 5 metri, è possibile scorgere mosaici, statue, resti di pavimenti in lastre di marmo e mura latine nascoste da ciuffi di posidonia e accarezzate da branchi di castagnole e saraghi di passaggio. Paradiso dei sub, la costa - il Portus Julius - a causa del bradisismo ... Leggi su agi

AGI - Orazio sosteneva che "nessun golfo del mondo risplende più di essa", e se qui avevano la villa delle vacanze personaggi del calibro di Giulio Cesare, Pompeo Magno, Marco Antonio, nonché il poeta ...

AGI - Orazio sosteneva che "nessun golfo del mondo risplende più di essa", e se qui avevano la villa delle vacanze personaggi del calibro di Giulio Cesare, Pompeo Magno, Marco Antonio, nonché il poeta ...