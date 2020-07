Il Napoli impatta col Milan: 2-2 al San Paolo, la beffa del rigore (Di domenica 12 luglio 2020) Finisce in parità 2-2 Napoli-Milan. Al San Paolo passano prima in vantaggio i rossoneri con Hernandez al 20' del primo tempo, il pareggio del Napoli arriva al 34' con un gol di De... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Napoli impatta

Finisce in parità 2-2 Napoli-Milan. Al San Paolo passano prima in vantaggio i rossoneri con Hernandez al 20' del primo tempo, il pareggio del Napoli arriva al 34' con un gol di De Lorenzo. Nella ...Il primo tempo di Napoli-Milan si è consumato al San Paolo con molte occasioni da gol, due reti, una per parte e le due squadre che si sono divise al momento la posta in palio. Una gara vera, aperta, ...