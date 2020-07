Il Napoli e il Milan danno spettacolo e si dividono la posta: al San Paolo il match finisce 2-2 (Di lunedì 13 luglio 2020) Quattro gol e uno spettacolo più che godibile. Napoli e Milan si affrontano a viso aperto e alla fine si dividono la posta. Un 2-2 che lascia tutto aperto nella lotta per l'Europa League con la formazione di Gattuso che mantiene due lunghezze di vantaggio sui rossoneri. Ai punti i padroni di casa avrebbero forse meritato qualcosa di più, ma la squadra di Pioli conferma di attraversare un buon momento di forma, anche in una partita in cui Ibrahimovic (sostituito a metà ripresa si accomoda furioso in panchina) incappa in una serata storta. Nella prima occasione in cui riescono a mettere la testa fuori dal guscio i ragazzi di Pioli passano in vantaggio al 20' con Theo Hernandez. La banda Gattuso ha il grande merito di incassare il colpo e ripartire con determinazione. La pressione ... Leggi su liberoquotidiano

