Il Movimento Politico Mediterraneo scommette su Fitto e FdI. Amoruso: “Riscatteranno la Puglia” (Di domenica 12 luglio 2020) Con Raffaele Fitto la Puglia potrà finalmente affrontare e risolvere “dossier atavici” e perseguire “nuovi ambiziosi obiettivi” in settori strategici come turismo, agricoltura, sanità. A sottolinearlo è stato il segretario del Movimento Politico Mediterraneo, Francesco Maria Amoruso, storico esponente della destra pugliese, allievo di Giuseppe Tatarella e con alle spalle una lunghissima esperienza da parlamentare. Amoruso: “La Puglia che vale scommetta su Fitto” “La Puglia che vale – ha osservato il senatore Amoruso – deve scommettere su Fitto. Nella consapevolezza che in questa regione non c’è da gestire solo la ripartenza post ... Leggi su secoloditalia

Emanuele Filiberto lancia «Realtà Italia» : il movimento politico parte con il re del cachemire - uno chef stellato e un banchiere È pronto a giocarsi il tutto per tutto Emanuele Filiberto di Savoia, che ancora una volta ha annunciato il suo sostanziale ingresso in politica, stavolta però senza giochi commerciali, come era successo in passato per Netflix. Come ...

Ultime Notizie dalla rete : Movimento Politico Nasce Valle d'Aosta Futura, nuovo movimento politico Agenzia ANSA L’enorme raduno islamico che ha diffuso il contagio in Pakistan

Il Raiwind Markaz Ijtema ha provocato numerose polemiche e ha intensificato lo scontro già in atto tra leader religiosi e autorità politiche pakistane. Una parte dell’opinione pubblica ha criticato ...

Ragionali 2020, inaugurato a Bari il Comitato elettorale della candidata presidente M5S Antonella Laricchia

Il Movimento 5 Stelle parte da Bari per la sua campagna elettorale verso le regionali del prossimos ettembre, e lo fa inaugurando il comitato elettorale di Antonella Laricchia, candidata alla presiden ...

