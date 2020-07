Il Livornese conferma lo zero per nuovi casi Covid (Di domenica 12 luglio 2020) LIVORNO - Da otto giorni non emergono nuovi casi di positività al Covid-19 a Livorno e provincia. Bene, dunque, le misure di contrasto alla diffusione del coronavirus sul territorio Livornese, che ... Leggi su gazzettadilivorno

