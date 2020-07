Il leopardo sorpreso alle spalle mentre si disseta: la reazione allo “scherzetto” è imperdibile (Di domenica 12 luglio 2020) Deve essersi preso un bello spavento il leopardo che in Sudafrica è letteralmente saltato in aria dalla paura per essere stato disturbato mentre si abbeverava in una pozza d’acqua. Il felino è stato raggiunto, alle spalle, da un altro leopardo. A sorpresa. La reazione è esilarante. Il video è stato diffuso dal parco nazionale Kruger, in Sudafrica L'articolo Il leopardo sorpreso alle spalle mentre si disseta: la reazione allo “scherzetto” è imperdibile proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Deve essersi preso un bello spavento il leopardo che in Sudafrica è letteralmente saltato in aria dalla paura per essere stato disturbato mentre si abbeverava in una pozza d'acqua. Il felino è stato r ...

