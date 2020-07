Il leghista Pillon attacca la legge contro l’omofobia: “E’ liberticida” (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA – “Sono stato in piazza con le migliaia di persone che in tutta Italia hanno detto NO alla legge ZanScalfarottoBoldrini sull’omofobia. Se qualche delinquente aggredisce una persona per il suo orientamento sessuale, gia’ oggi si prende, giustamente, fino a 10 anni di galera, com’e’ successo a Napoli e non servono leggi pericolose e liberticide. Fare propaganda in modo individuale o organizzato contro l’utero in affitto o contro le adozioni gay sara’ reato, punibile con pene da 18 mesi fino a 6 anni di reclusione, come pure opporsi alla ideologia gender nelle scuole, o semplicemente leggere un brano di san Paolo sulla morale cristiana.Tutto questo e’ inaccettabile. Oltretutto con questa legge si vogliono stanziare 4 milioni di euro che finiranno nelle taschr delle organizzazioni LGBT e – con la scusa della giornata nazionale contro omofobia, bifobia e transfobia – si imporra’ a bambini e ragazzi dalla scuola dell’infanzia fino all’universita’ l’indottrinamento genderista. Zan, Scalfarotto, Renzi, Zingaretti e Crimi ascoltino la voce delle piazze e fermino questa pericolosa legge liberticida”. Cosi’ il senatore della Lega Simone Pillon. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Il leghista Pillon attacca la legge contro l’omofobia: “E’ liberticida” La ministra Bonetti (Iv): “Il ponte sullo stretto è un’opera che serve” Coronavirus, Berlusconi: “Forzare ancora la Costituzione è inaccetabile” Autostrade, ultimatum del M5s: “Fuori i Benetton o revoca, lo Stato non tratta” La scommessa di Gualtieri: aiuti arrivati, il titolare del bar davanti al Mef gli offre il caffè Coronavirus, Di Maio: “Fase delicata, parola chiave è stabilità” Leggi su dire

