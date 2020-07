Il grande ritorno di Salvini al Papeete (e il selfie senza mascherina) (Di domenica 12 luglio 2020) Nel video e in questa foto pubblicata dall’europarlamentare della Lega Massimo Casanova possiamo ammirare il grande ritorno di Matteo Salvini al Papeete. Lui sui social network non aveva stranamente scritto niente, ma in compenso lo scatto della responsabile ambiente della Lega Vannia Gava ha risolto il giallo. Nicola Pinna sulla Stampa ne racconta il contesto: Il rito del selfie si consuma nel primo pomeriggio, ma intorno al leader questa volta non c’è la vecchia folla. Ieri neanche una storia su Instagram, almeno finché qualche blog-provocatore non scrive che Salvini sta facendo in Romagna una vacanza in solitaria. La risposta è pronta: una foto di gruppo. L’autoscatto dopo una passeggiata organizzata ... Leggi su nextquotidiano

Eleonora Giorgi vita da regina | Ritorno in grande stile al GF Vip È già stata concorrente del GF Vip nel 2018, ma Eleonora Giorgi non ha dimenticato la “ vita da regina ” che ha condotto nella casa più spiata d’Italia. Ecco perché vuole tornarci al più presto. ...

È già stata concorrente del GF Vip nel 2018, ma non ha dimenticato la “ da ” che ha condotto nella casa più spiata d’Italia. Ecco perché vuole tornarci al più presto. ... Per Antonella Clerici “E’ sempre Mezzogiorno” - il grande ritorno Antonella Clerici torna i Rai alla grande e lo fa da vera protagonista: la conduttrice sarà al timone, su Rai 1, del nuovo programma di cucina “È sempre mezzogiorno”, al posto de “La prova del cuoco”. ...

torna i Rai alla e lo fa da vera protagonista: la conduttrice sarà al timone, su Rai 1, del nuovo programma di cucina “È mezzogiorno”, al posto de “La prova del cuoco”. ... Milano-Torino : l’edizione 101 da Mesero a Stupinigi per un grande ritorno al passato La classica più antica, disputata per la prima volta nel 1876, organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Piemonte in programma mercoledì 5 agosto, torna al passato anticipando di qualche ...

MattiaBriga : Di un viaggio di ritorno dall’Austria e di un casello imboccato contromano. Di un grande #EnnioMorricone e di un gr… - Noovyis : (Il grande ritorno di Salvini al Papeete (e il selfie senza mascherina)) Playhitmusic - - neXtquotidiano : Il grande ritorno di #Salvini al #Papeete (e il selfie senza mascherina) - nobilim2 : @WRicciardi pare che a Roma sia aumentato il numero dei casi. Per il 90 per cento cittadini stranieri di ritorno da… - guich76 : @rajonee09 Le finali internazionali devi arrivare a giocarle... Abbiamo tenuto il grande barca a zero gol tra anda… -

Ultime Notizie dalla rete : grande ritorno A2- Roma, un grande ritorno: ecco Nunzio Tozzi gazzettaregionale.it "Coliandro è pronto a tornare in città"

di Doriano Rabotti Aspettando il grande ritorno dell’ispettore Coliandro, Giampaolo Morelli gioca d’anticipo. E stasera sarà all’Arena Fico per presentare il suo debutto da regista, ’7 ore per farti i ...

Grande Atalanta, ma Ronaldo Salva la Juventus con 2 rigori

I bianconeri evitano la sconfitta in extremis riacciuffando due volte i bergamaschi grazie a due rigori di Ronaldo. La squadra di Sarri sale così a +8 sulla Lazio, alla terza sconfitta consecutiva Il ...

di Doriano Rabotti Aspettando il grande ritorno dell’ispettore Coliandro, Giampaolo Morelli gioca d’anticipo. E stasera sarà all’Arena Fico per presentare il suo debutto da regista, ’7 ore per farti i ...I bianconeri evitano la sconfitta in extremis riacciuffando due volte i bergamaschi grazie a due rigori di Ronaldo. La squadra di Sarri sale così a +8 sulla Lazio, alla terza sconfitta consecutiva Il ...