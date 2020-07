Il figlio di Beckham si sposa: l’annuncio di Brooklyn e Nicola Peltz: “Sarò il marito migliore”. La mamma Victoria: “La notizia più bella” (Di domenica 12 luglio 2020) Matrimonio in vista per il figlio di David e Victoria Beckham, una delle coppie più glamour del mondo. Il piccolo Brooklyn, 21 anni, si sposerà presto con l’attrice 25enne Nicola Peltz. L’annuncio lo ha dato lui stesso con un post su Instagram. “Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto sì”, ha scritto. “Sono la persona più fortunata del mondo. Prometto di essere il marito migliore e, un giorno, il papà migliore“. Non è mancata l’immediata reazione sui social dei genitori. “La notizia più bella”, ha commentato la madre Victoria. View this post on ... Leggi su ilfattoquotidiano

