Il dominio dell’Atalanta nella videoanalisi: ecco le mosse di Gasp che hanno battuto (sul campo) Sarri (Di domenica 12 luglio 2020) ecco qui la videoanalisi di mister Andrea Bruniera sulla partita di sabato sera tra Atalanta e Juventus. Nei quattro video che seguono, il commento generale, l’analisi tattica della partita, la spiegazione dei gol dell’Atalanta, Il riassunto WhatsApp Video 2020-07-12 at ... Leggi su ecodibergamo

ParaBellum____ : @gu3rrat0 @ConteAlmaviva Dominio assoluto dell'@Atalanta_BC ; senza i due rigori la @juventusfc non avrebbe segnato neanche per sbaglio. - Agobp : Che polli quelli dell’Atalanta, due fesserie in mezzo a 90 minuti di dominio e hanno buttato la partita - realzebro : #JuveAtalanta 2-2 . @Cristiano salva la @juventusfc , che prende un punto prezioso ma immeritato. Squadra senza un'… - WarmenBent : Dominio territoriale e tecnico dell' #Atalanta sulla #Juventus , a prescindere dal risultato #JuveAtalanta #JuventusAtalanta - Combattente73 : @vbchannelhd Per ora 45minuti di dominio assoluto dell'atalanta -

