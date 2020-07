Il dolore del Papa per Santa Sofia rischia di riaccendere lo scontro con Erdogan (Di domenica 12 luglio 2020) “Penso a Istanbul, penso a Santa Sofia. E sono addolorato”, dice il Papa al termine dell’Angelus domenicale, facendo calare sulla piazza un silenzio che ha reso ancora più solenne il biasimo di Francesco per l’ultima mossa di Recep Tayyip Erdogan, che ha ottenuto dal Consiglio di stato turco che l’a Leggi su ilfoglio

virginiaraggi : Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hann… - DarioNardella : Firenze piange #EnnioMorricone, grande testimone e protagonista della musica del Novecento, da compositore, con il… - TheTASCAtt : RT @APagliaccis: Sono un #terrone, fiero delle mie origini e della mia terra. Vicino alla città di Bergamo, quelle immagini emblema del dol… - Cantastorie8 : @repubblica Mi meraviglio del suo dolore, Santa Sofia era solo una chiesa mentre lui sta agevolando la fede mussulm… - LilySej1 : RT @LilySej1: #Mosca???? Putin ha visitato il Patriot Park in occasione del Giorno del ricordo e del dolore e ha deposto fiori al monumento '… -

Ultime Notizie dalla rete : dolore del

La Gazzetta del Mezzogiorno

Venerdì 17 Luglio 2020 Kodansha pubblicherà il volume 13 della serie manga To Your Eternity (Fumetsu no Anata e) di Yoshitoki Ooima. Il volume uscirà anche in edizione speciale, con allegato il libret ...TRENTO. “Sono caduta” oppure “sono scivolata” usava queste giustificazioni. E' il dramma vissuto da una giovane ragazza trentina che ha trascorso 8 anni d'inferno soffocata dalla violenza dell'uomo co ...