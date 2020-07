Il dirigente Atalanta Moioli: «Mi scuso per il terrone, non ho retto alle accuse gravi e infamanti di quel provocatore» (Di domenica 12 luglio 2020) A modo suo, il dirigente dell’Atalanta Mirco Moioli, che è team manager della squadra, si è scusato ieri sera dopo l’episodio di ieri pomeriggio a Torino con il tifoso del Napoli che ha avvicinato Gasperini dicendogli: «Dopo dieci anni ve la giocate una partita con la Juventus o la regalate come al solito? Forza Napoli». Gasperini l’ha liquidato mandandolo a quel paese – elogiato da Zazzaroni – il team manager bergamasco Moioli gli ha dato del terrone del cazzo. Sulla vicenda è intervenuta la procura federale della Figc che ha aperto un procedimento disciplinare a carico del dirigente e dell’Atalanta. “Mi scuso per l’espressione usata nei confronti di ... Leggi su ilnapolista

Sport_Mediaset : #Atalanta: tifoso del #Napoli provoca #Gasperini, dirigente nerazzurro lo insulta: è bufera. Il collaboratore del c… - repubblica : Atalanta, dirigente dà del 'terrone' a tifoso del Napoli: si muove la Figc - CorSport : Tifoso del #Napoli provoca #Gasperini , dirigente dell' #Atalanta reagisce: “Terrone del c…” ?? - DanGambard : RT @ArturoMinervini: ?? 'Testa di cazzo' e 'Terrone' urla un dirigente dell'Atalanta ad un tifoso del #Napoli Ecco, questa è l'Italia che v… - salvatoreagizz1 : RT @sruotolo1: In un paese normale la società #atalanta avrebbe chiesto scusa per le dichiarazioni #razziste del suo dirigente rivolte al t… -