Il decreto Rilancio è legge. “Tax credit” vacanze, ecobonus auto e moto: le novità per le famiglie (Di domenica 12 luglio 2020) Una maxi-manovra da 55 miliardi e 266 articoli: è il decreto Rilancio messo in campo dal governo per fronteggiare l'impatto economico della pandemia da Covid-19 su imprese, partite iva e famiglie. Il Dl 34/2020 ha ottenuto il sì definitivo di Palazzo Madama senza modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera. Dal superbonus del 110% al reddito di emergenza passando per “tax credit” vacanze: ecco le novità che interessano le famiglie Leggi su ilsole24ore

