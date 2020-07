Il cortile di Iva Zanicchi si allaga dopo un temporale: “È la fine del mondo. Chiamerò i vigili”. Ecco il video virale (Di domenica 12 luglio 2020) “Dieci minuti di pioggia e grandine, guarda che disastro”. Iva Zanicchi è circondata dall’acqua nel video pubblicato ieri sul suo profilo Instagram, diventato virale in queste ore. Al termine di un violento acquazzone le si è allagato il cortile che affaccia sul garage. E lei, manico di scopa in mano, tenta di risolvere la situazione mentre il compagno Fausto Pinna la riprende con lo smartphone. View this post on Instagram incredibile quanta acqua e grandine! Ecco la situazione davanti al mio garage… ???? anche da voi brutto tempo? Un bacio a tutti ????❤️????❤️????❤️ A post shared by Iva Zanicchi (@ivaZanicchireal) on Jul 11, 2020 at ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : cortile Iva Il cortile di Iva Zanicchi si allaga dopo un temporale: “È la fine del mondo Il Fatto Quotidiano Scende in campo la società civile (a partita Iva)

Ecco il "sotto Sistema Torino", gli ottimati civici pasciuti a incarichi e consulenze. Da De Giuli a Casacci, da Berruto a Verri. Stanno nel centrosinistra e strizzano l'occhio al rettore tripartisan ...

Covid-19, spazi didattici anche nei cortili

Più aule per le scuole sarzanesi in vista della ripresa didattica di settembre. L’amministrazione comunale con delibera del 2 luglio proposta dal sindaco ha presentato un progetto di adeguamento degli ...

Ecco il "sotto Sistema Torino", gli ottimati civici pasciuti a incarichi e consulenze. Da De Giuli a Casacci, da Berruto a Verri. Stanno nel centrosinistra e strizzano l'occhio al rettore tripartisan ...Più aule per le scuole sarzanesi in vista della ripresa didattica di settembre. L’amministrazione comunale con delibera del 2 luglio proposta dal sindaco ha presentato un progetto di adeguamento degli ...