“Il cancro non mi fermerà”. Amici, fa il provino dall’ospedale dopo la chemio. Cassandra conquista tutti (video) (Di domenica 12 luglio 2020) Una potenza della natura Cassandra che ha fatto il provino per Amici via Skype dall’ospedale. La sua voce incanta, la sua storia commuove arrivando a strappare anche qualche lacrima. Così da qualche giorno Cassandra, 21enne napoletana di Frattamaggiore, imperversa sulla Rete grazie a un video che la riprende mentre da un letto dell’ospedale Cardarelli di Napoli canta un brano di Alicia Keys. Un filmato che in tre minuti racconta il bello e il brutto della sua giovane vita: la sua grande passione per la musica, che coltiva da una decina d’anni, la voglia di emergere come interprete, ma anche la malattia che l’ha costretta a fermarsi e a rinunciare al suo sogno. Uno stop solo temporaneo. “Tutto è iniziato a gennaio, quando mi sono accorta di avere una ghiandola ... Leggi su caffeinamagazine

