Ieri giornata da incubo sull’Aurelia: un’ora per raggiungere Sestri Levante da Lavagna (Di domenica 12 luglio 2020) Esasperati i cittadini, i turisti, gli operatori economici. «Non possiamo non costatare come le chiusure dei caselli avvengano ormai sempre all’ultimo momento, senza alcun preavviso», commenta il sindaco Gian Alberto Mangiante Leggi su ilsecoloxix

matteorenzi : Ieri sera l’accoglienza di Santa Severa mi ha colpito ed emozionato. Grazie a tutti, è bello far parte di un popolo… - MolinariRik : Ringrazio per l’impegno i nostri militanti alessandrini e i cittadini per la massiccia partecipazione alla gazebata… - AlexDrumass : RT @pol2187: I giornalisti italiani sono tutti in malafede ed è evidente ogni giornata... Da ieri si parla solo dei 2 rigori NETTI dati all… - Kottomano : RT @riktroiani: L'assessore ha aggiunto: 'l'attivita' ai drive-in per il contact tracing ci ha permesso di eseguire nella sola giornata di… - MrZaza_ : RT @pol2187: I giornalisti italiani sono tutti in malafede ed è evidente ogni giornata... Da ieri si parla solo dei 2 rigori NETTI dati all… -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri giornata Ieri giornata da incubo sull’Aurelia: un’ora per raggiungere Sestri Levante da Lavagna Il Secolo XIX Serie A, partite 32^ giornata: diretta oggi 12 luglio Sky, Dazn streaming

Da ieri è ripartita la Serie A con la sua 32esima giornata di Campionato. Una stagione anomala per via dell’emergenza sanitaria che ha inizialmente costretto a uno stop per poi riprendere con turni ...

GP Stiria, Binotto: "Una giornata davvero deludente"

SPIELBERG-"Una giornata davvero deludente". Mattia Binotto commenta le qualifiche della Ferrari nel Gp di Stiria, con Sebastian Vettel decimo e Charles Leclerc undicesimo (poi retrocesso al 14° posto) ...

Da ieri è ripartita la Serie A con la sua 32esima giornata di Campionato. Una stagione anomala per via dell’emergenza sanitaria che ha inizialmente costretto a uno stop per poi riprendere con turni ...SPIELBERG-"Una giornata davvero deludente". Mattia Binotto commenta le qualifiche della Ferrari nel Gp di Stiria, con Sebastian Vettel decimo e Charles Leclerc undicesimo (poi retrocesso al 14° posto) ...