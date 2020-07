I morti della Lombardia nella media dell'Ue. E Milano ha resistito (Di domenica 12 luglio 2020) Enza Cusmai Studio del San Raffaele: meno decessi rispetto a New York, Madrid, Bruxelles e Catalogna Chi ha trascorso il lockdown in Lombardia non può dimenticare di aver vissuto un tempo buio da fine del mondo. I lombardi erano additati come quelli appestati, quasi responsabili di aver propagato il Covid in tutto il Paese. E i morti contati ogni giorno dai bollettini ufficiali confermavano la triste nomea. Ma ora uno studio riscatta l'immagine che il mondo si è fatto della regione economica più importante d'Italia. Non è stato un covo di lutti. La mortalità registrata in quelle terribili settimane è riconducibile alla media europea. New York, Bruxelles, Catalogna e Madrid hanno infatti contato molte più vittime ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : Coronavirus, calano contagi e vittime. Ma è allarme assembramenti: i vigili hanno chiuso piazza Bologna a Roma. E'… - rtl1025 : ?? La #Florida, uno dei nuovi epicentri della pandemia in #USA, ha registrato nelle ultime 24 ore il numero record d… - borghi_claudio : Per capire le storture della nostra informazione su chi gestisce meglio il covid prendete la vostra percezione e co… - aghiperparole : RT @italianafiera87: Ottime notizie, dallo scatafascio alla distruzione completa del nostro paese. Pronti al nuovo lock down, alla proroga… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, calano contagi e vittime. Ma è allarme assembramenti: i vigili hanno chiuso piazza Bologna a Roma. E' stata… -