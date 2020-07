Horizon Forbidden West e le nuove macchine da affrontare, ecco il mastodontico Tremortusk (Di domenica 12 luglio 2020) In questi giorni, gli sviluppatori di Guerrilla Games stanno mettendo a proprio agio i fan di Horizon Zero Dawn, pubblicando una serie di Tweet intitolati Meet the Machines, nei quali vengono descritte le nuove e pericolosissime macchine che faranno la loro apparizione in Horizon Forbidden West, il nuovo titolo della serie, previsto nel 2021 su PlayStation 5.L'ultimo messaggio degli sviluppatori è dedicato al Tremortusk, la macchina di terra già vista nel reveal trailer di Forbidden West, dalle sembianze di un mastodontico elefante/mammuth.Dalla descrizione, apprendiamo che la macchina questione appartiene alla classe dei combattenti, è dotato di un'armatura apparentemente indistruttibile e il suo ... Leggi su eurogamer

Horizon Forbidden West perde pezzi : il narrative director John Gonzalez lascia Guerrilla John Gonzalez , autore principale di Horizon Zero Dawn, ha annunciato la sua partenza da Guerrilla Games per unirsi a un team di sviluppo in Spagna, dove è coinvolto nella creazione di una nuova IP open world AAA.Il profilo LinkedIn conferma ...

Horizon Forbidden West ecco i Sunwings - delle nuove spettacolari creature meccaniche Guerrilla Games ha svelato più dettagli su una nuova macchina di Horizon Forbidden West chiamata Sunwings , che è stata vista nel trailer di presentazione del gioco.La creatura è stata rivelata nell'ambito della serie Meet The ...

Guerrilla Games ha svelato più dettagli su una nuova macchina di chiamata , che è stata vista nel trailer di presentazione del gioco.La creatura è stata rivelata nell'ambito della serie Meet The ... Horizon Forbidden West : l'evoluzione del Decima Engine su PS5 - articolo Il Decima Engine di Guerrilla Games si sta evolvendo, e lo sta facendo in diverse direzioni. Nel corso dei prossimi mesi vedremo infatti arrivare su PC Death Stranding e Horizon Zero Dawn, due giochi sviluppati tramite differenti versioni del motore ...