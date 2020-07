Highlights e gol Parma-Bologna 2-2, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 12 luglio 2020) Gli Highlights e tutti i gol del match tra Parma e Bologna, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Partita pazzesca al Tardini, dove il Parma va sotto immediatamente e quasi definitivamente, prima con Danilo (3′) e poi con Soriano (16′). Il finale tuttavia è di quelli al limite dell’incredibile, visto che a un minuto e mezzo dalla fine dell’incontro il tabellone recita ancora 0-2. Su un calcio d’angolo una deviazione sporca di Mbaye permette a Kurtic di accorciare le distanze, finché, all’ultimo secondo, un errore difensivo di Tomiyasu non consente ad Inglese, rientrato subito con le stimmate dell’eroe, di mettere il clamoroso punto finale in spaccata per il 2-2 al triplice ... Leggi su sportface

