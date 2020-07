Hellas Verona, i convocati di Juric per la sfida con la Fiorentina (Di domenica 12 luglio 2020) Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro la Fiorentina. Rientrano tra i convocati Eysseric e Zaccagni, ancora out Borini. Il tecnico degli scaligeri dovrà rinunciare anche a Dawidowicz, Bocchetti, Pazzini, Udogie e Danzi. Ecco la lista completa: 1 Silvestri, 4 Veloso, 5 Faraoni, 6 Lovato, 7 Badu, 8 Eysseric, 9 Stepinski, 10 Di Carmine, 13 Rrahmani, 14 Verre, 18 Lucas, 20 Zaccagni, 21 Gunter, 22 Berardi, 23 Dimarco, 24 Kumbulla, 29 Salcedo, 32 Pessina, 33 Empereur, 34 Amrabat, 88 Lazovic, 96 Radunovic, 98 Adjapong. Foto: profilo Twitter Hellas Verona L'articolo Hellas Verona, i convocati di ... Leggi su alfredopedulla

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri al lavoro al Centro Sportivo Suning in vista di #VeronaInter: tutte le foto ??… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Persi troppi punti, dobbiamo imparare a gestire meglio certe situazioni' ??? L'analisi di Anto… - africanaradiook : #SerieATIM fecha 32 12:15 Genoa vs SPAL 2013 14:30 Cagliari vs Lecce 14:30 Fiorentina vs Hellas Verona 14:30 Parma… - cargadeportiva : #FelizDomingo: #SerieA??????: 11,15am Spal-Genoa 1,30pm Lecce-Calgiari Hellas Verona-Fiorentina Bologna-Parma Sampd… -