“Ha rifiutato il ricovero”: la nota dell’ospedale sulla vicenda del giovane operaio morto dopo aver bevuto una bibita fredda (Di domenica 12 luglio 2020) “Il giovane è giunto presso il Policlinico Tor Vergata in tarda mattinata” e, dopo gli esami relativi a quanto riferito, “ha rifiutato la proposta di ricovero e alle 22.04 ha firmato la sua uscita contro il parere dei sanitari”. Questa è la risposta del policlinico Tor Vergata in merito alla vicenda del paziente morto dopo aver bevuto una bibita ghiacciata. La vicenda è quella di un 28enne che si era recato al Pronto Soccorso dopo aver lamentato, per due giorni, forti dolori addominali a seguito dell’assunzione di una bibita ghiacciata dopo una giornata di lavoro passata al cantiere con il padre. ... Leggi su ilfattoquotidiano

