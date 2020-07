Guai pre Brozovic, positivo all’alcoltest, patente ritirata (Di domenica 12 luglio 2020) Guai per Marcelo Brozovic. Nella notte tra venerdì e sabato il centrocampista dell'Inter, a bordo della sua Rolls Royce Cullinan (motore da 600 cavalli e prezzo oltre i 350 mila euro), è stato fermato da una pattuglia di carabinieri dopo essere passato con il semaforo rosso in Piazza Cantore, non lontano dalla zona Navigli, a Milano. Sottoposto all'alcoltest, il centrocampista croato è risultato leggermente oltre i limiti consentiti: parente ritirata. Brozovic è stato multato anche per la targa tedesca dell'auto, che risulta intestata a una società con sede a Monaco di Baviera, nonostante sia residente in Italia da più di 60 giorni.Una disavventura simile capiò a Brozovic anche nel 2016 quando era ancora in prestito alla Dinamo Zagabria. Il giocatore ... Leggi su ilfogliettone

