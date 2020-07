Griezmann ko, a rischio la sfida col Napoli in Champions (Di domenica 12 luglio 2020) BARCELLONA, SPAGNA, - Finisce qui il campionato di Antoine Griezmann . L'attaccante francese, infatti, nella sfida contro il Valladolid è stato costretto ad alzare bandiera bianca alla fine del primo ... Leggi su corrieredellosport

Barcellona - infortunio muscolare per Griezmann : a rischio la sua presenza nel match contro il Napoli Brutte notizie per il Barcellona , che perde per infortunio Antoine Griezmann . L’attaccante francese ha riportato un problema al quadricipite della coscia destra, che lo obbligherà a rimanere ai box per alcune settimane. Eric ...

